Ronaldo flop ai Mondiali, il Congo sfotte: “Ormai è vecchio…”

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Il Congo 'sfotte' Cristiano Ronaldo. La Nazionale africana è riuscita a fermare sull'1-1 il Portogallo all'esordio ai Mondiali 2026, in una partita caratterizzata dalla prestazione decisamente negativa dell'attaccante dell'Al Nassr, in campo 90 minuti e mai capace di incidere. Al termine della partita, in zona mista, il centrocampista del Congo ha commentato il pareggio di Houston parlando proprio di Ronaldo: "Sappiamo che ormai non è più quello di prima", ha detto con un sorriso, "è un po' più vecchio ora. A quell'età non si può dare lo stesso contributo di un tempo. Rimane comunque uno dei migliori della storia, lo rispettiamo molto". A difendere Ronaldo ci ha pensato il ct del Portogallo, Roberto Martinez: "Penso che in una partita come quella di oggi, in cui abbiamo faticato a entrare in area di rigore, avremmo potuto sfruttare di più la qualità di Ronaldo", ha detto nel post partita, "il Congo aveva una difesa a cinque, che a tratti sembrava addirittura a sei, lasciavano molti giocatori in area. Non aveva senso far uscire il miglior marcatore del mondo in una partita in cui hai bisogno di gol".

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Pubblicato il 18 Giugno 2026