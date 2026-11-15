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Ronaldinho torna in campo in Ravenna-Forlì, orario e dove vederlo in tv

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Ronaldinho torna in campo. Oggi, domenica 15 novembre, il fuoriclasse brasiliano torna a giocare in occasione di Ravenna-Forlì – in diretta tv e streaming -, derby romagnolo valido per il campionato di Serie C. Tanta l’attesa in Riviera per vedere Ronaldinho tornare a giocare, visto che il brasiliano non si accontenta di un ruolo da ambasciatore nel club del presidente Ignazio Cipriani. 

 

Ravenna-Forlì è in programma oggi, domenica 15 novembre, alle ore 17.30. Il ritorno in campo di Ronaldinho sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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Pubblicato il 15 Novembre 2026

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