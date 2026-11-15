Ronaldinho torna in campo col Ravenna ed è uno show: “Se il presidente vuole gioco ancora”

(Adnkronos) – Lo stadio Bruno Benelli si veste a festa per il ritorno in campo di Ronaldinho. Oggi, domenica 15 novembre, il fuoriclasse brasiliano è tornato a giocare con il Ravenna in una partita ufficiale, 11 anni dopo l’ultima volta. Il campione verdeoro, Pallone d’Oro nel 2005, è stato grande protagonista nella vittoria per 2-0 nel derby contro il Forlì. Nei 45 minuti disputati ha sfiorato un assist da corner ed è stato protagonista nell’azione del gol del vantaggio realizzato da Donati.

Lo spettacolo più bello è arrivato al momento della sostituzione con giro d’onore per il campione 46enne, applausi scroscianti e una standing ovation accompagnata da un inchino quasi commosso alla tifoseria. Una giornata speciale, resa ancora più sorprendente dalle parole affidate a Sky Sport al novantesimo: “Se il presidente mi chiama, torno”. I tifosi sanno già cosa chiedere.

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Pubblicato il 15 Novembre 2026