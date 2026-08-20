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Ronaldinho atterrato in Italia, stasera la presentazione con il Ravenna

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(Adnkronos) –
Ronaldinho è atterrato nella tarda mattinata di oggi all'aeroporto di Forlì. Il 46enne brasiliano, accompagnato dal presidente del club romagnolo Ignazio Cipriani, stasera a Marina di Ravenna sarà la star della presentazione ufficiale della squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie C. L'ex pallone d'oro oltre ad essere socio della società, disputerà almeno una partita di campionato e proverà a segnare anche un ultimo gol in carriera. Ronaldinho, sceso dall'aereo è parso sorridente e si è prestato per autografi e selfie di rito, pronto a iniziare una nuova avventura. Prima della presentazione di stasera l'asso brasiliano terrà una conferenza stampa alla quale sarà presente anche Ariedo Braida, direttore sportivo del Milan negli anni in cui Ronaldinho ha vestito la maglia rossonera.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Agosto 2026

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