Romina Power a Verissimo: “Con Al Bano rapporti ottimi, non ci vediamo…”

"Oggi i rapporti con Al Bano sono buonissimi: non ci vediamo mai". Romina Power tra battute e ricordi a Verissimo, oggi domenica 14 dicembre. Nel salotto di Silvia Toffanin, Romina Power risponde in particolare alle domande sul rapporto con l'ex marito Al Bano. "Chi amo, amo per sempre", dice. Perché la separazione, allora? "Quando non si sta bene insieme e non si è felici…". Non mancano stilettate al cantante di Cellino San Marco: "Ero stata negli Stati Uniti, mi ha rivisto dopo qualche anno e mi ha detto: 'Potresti farti qualche ritocchino'. Chissà se anche lui si è fatto un ritocchino, magari al cervello. Scherzo eh…". Durante il matrimonio con Al Bano, Romina Power ha costruito un rapporto speciale con la mamma dell'ex marito. "Avevo un rapporto straordinario con mia suocera Jolanda, una seconda mamma più che una suocera. Era una donna molto riservata, custodiva i propri sentimenti. Ma eravamo diventate come madre e figlia, non come suocera e nuora", dice ancora. "Mi avrebbe sempre voluto vedere al suo fianco perché non aveva figlie femmine. Era una donna semplice, doveva sempre lavorare. Io la forzavo per portarla al mare e in quei momenti diventava una bambina dopo un'intera vita di lavoro. Io ho sposato la Puglia, ho scelto di continuare a vivere ancora lì…".

Pubblicato il 14 Dicembre 2025