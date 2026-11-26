(Adnkronos) – Nel 2025 l’export di prodotti agroalimentari dei fornitori italiani attraverso la rete Lidl ha raggiunto 3,4 miliardi di euro, pari al 5% dell’intero export agroalimentare del Paese. “Numeri che testimoniano l’importante volano sulla filiera generato dalla presenza di Lidl in Italia e in Europa”. Sono le parole di Antonio Romeo, presidente Sace Fct, oggi a Milano all’evento ‘Fattore Lidl’, organizzato per presentare i dati del Report d’impatto socio-economico 2025 di Lidl Italia.

L’affacciarsi sui mercati esteri rappresenta una grande opportunità per la tante imprese del Made in Italy. In quest’ottica, all’inizio del processo di internazionalizzazione delle imprese che affianca Sace “spesso le banche sono sensibilizzate a intervenire perché sanno che rischiano insieme a noi”; aggiunge.

“Nel mondo filiere il percorso è sicuramente importante. Gli strumenti vengono sviluppati sempre più in un’ottica di resilienza e sostenibilità. In questo senso, i processi di investimento sia domestici che in chiave internazionale devono trovare una rispondenza. Questo fa da volano anche rispetto alle esigenze che la singola impresa da sola non riesce a sostenere. È importante, anche in chiave di comunicazione e di supporto, che le imprese investano sapendo di avere un futuro attraverso questa porta di ingresso unica, come quella che Lidl oggi può concedere loro”, conclude.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026