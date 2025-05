Romania, urne aperte per secondo turno delle presidenziali: la sfida Simion-Dan

(Adnkronos) – Urne aperte in Romania per il secondo turno delle elezioni presidenziali. Il ballottaggio è tra il George Simion, leader del partito di ultradestra Aur, e Nicusor Dan, sindaco centrista di Bucarest. Al primo turno il primo aveva ottenuto il 40,9% dei voti contro il 20,9% del secondo. I sondaggi degli ultimi giorni indicavano un esito incerto della sfida, con una rilevazione che dava in testa Simion, un'altra Dan, mentre una terza li dava praticamente alla pari. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Maggio 2025