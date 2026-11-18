(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 5.3 si è verificato in Romania a 131 km di profondità. Lo rende noto il Centro sismologico euro-mediterraneo, precisando che la scossa ha colpito a ovest di Nereju Mic alle 2,48 ora locale. Tale profondità di circa 130 chilometri è tipica della zona sismica di Vrancea, sotto i Carpazi. Un terremoto di magnitudo 5.2 aveva colpito quasi la stessa area nel 2013. La stessa zona fu colpita dal devastante terremoto di magnitudo 7.4 del 1977.

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Pubblicato il 18 Novembre 2026