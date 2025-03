Romania, respinto ricorso: Georgescu escluso definitivamente da presidenziali

(Adnkronos) – La Corte costituzionale in Romania ha respinto il ricorso

presentato dall'esponente dell'estrema destra con posizioni filo russe, Calin Georgescu, contro il bando alla sua candidatura alle elezioni presidenziali convocate nuovamente dopo l'annullamento del processo elettorale che lo aveva portato a vincere il primo turno lo scorso novembre. Contro Georgescu è stata aperta lo scorso febbraio una inchiesta penale per false comunicazioni sulle fonti del finanziamento della sua campagna elettorale. Con il pronunciamento di oggi, Georgescu è definitivamente escluso dalle elezioni. L'esponente dell'estrema destra George Simion, a capo del partito da cui Georgescu si era sfilato, l'Alleanza per l'unione dei romeni (Aur), ha denunciato "un attacco contro la democrazia e le libertà" in atto nel Paese. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Marzo 2025