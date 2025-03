Romania, Georgescu escluso dalle presidenziali

(Adnkronos) – Il candidato filo-russo di destra, Calin Georgescu, non è stato ammesso alle elezioni presidenziali che si terranno in Romania a inizio maggio. Lo riferiscono i media locali, che parlano di incidenti tra i sostenitori di Georgescu e gli agenti dopo la decisione dell'ufficio elettorale centrale di invalidare la candidatura di Georgescu. La decisione può essere impugnata presso la Corte Costituzionale che dovrà esprimersi entro il 15 marzo. "A seguito di una decisione dell'ufficio elettorale centrale, i partecipanti al raduno pubblico hanno sfondato il cordone di gendarmi per entrare nella sede centrale dell'istituzione", ha affermato la polizia, aggiungendo che la situazione è attualmente sotto controllo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Marzo 2025