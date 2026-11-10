Roma verso l’addio ai biglietti di bus e metro: arrivano le nuove card ricaricabili Atac

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Basta biglietti usa e getta per viaggiare sui mezzi pubblici di Roma, Atac lancia le card ricaricabili. Da oggi, 10 novembre, i clienti potranno acquistarle nelle biglietterie di Lepanto e Ottaviano della Metro A, e Conca D’Oro della Metro B1. Si tratta della fase di avvio di queste nuove card (tecnicamente definite ‘Chip on paper’) che diventeranno gradualmente reperibili in tutta la rete, favorendo la diffusione di un supporto unico, in linea con l’evoluzione dei sistemi di bigliettazione elettronica.

Il progetto – spiega Atac in una nota – si inserisce nel percorso di progressiva digitalizzazione del sistema di bigliettazione, nell’ambito del quale circa il 70% dei titoli di viaggio viene già acquistato in formato digitale o elettronico e la diffusione dell’esperienza di validazione Tap e del canale Tap&Go, oggi rappresentano le più utilizzate dai passeggeri. La prima fase del progetto di migrazione prevede l’emissione di nuove card “pre-caricate” con i titoli disponibili previsti dall’offerta: 1 BIT ; 2 BIT; 4 BIT; Roma 24h; Roma 48h; Roma 72h; CIS 7 giorni. Per i multiBit è possibile ricaricare fino a 12 biglietti.

Una volta utilizzato il titolo di viaggio iniziale, la card potrà essere ricaricata, in tutta la rete di vendita diretta Atac, scegliendo tra le diverse tipologie di biglietti disponibili alla ricarica nei rispettivi canali. A partire da dicembre tutte le tipologie potranno essere ricaricate anche nella rete di vendita indiretta. La card è gratuita se si acquistano almeno 4 biglietti (BIT) Solo al primo acquisto di 1 o 2 biglietti (BIT) il costo della card ricaricabile è di 50 centesimi (un costo tra i più bassi, nel confronto con prodotti assimilabili), come avviene già per il primo acquisto presso le biglietterie automatiche. Per tutte le ricariche successive non è previsto alcun costo per la card. In una seconda fase, con un’estensione progressiva nel corso del 2027, la vendita delle nuove card sarà attivata su tutta la rete diretta Atac e anche sulla rete indiretta, raggiungendo gli oltre 1000 punti vendita già abilitati alla ricarica digitale dei titoli di viaggio.

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Pubblicato il 10 Novembre 2026