Roma-Verona 2-1, De Rossi debutta con vittoria: gol di Lukaku e Pellegrini

La Roma batte il Verona per 2-1 nel match in programma oggi 20 gennaio per la ventunesima giornata della Serie A 2023-2024 e Daniele De Rossi, chiamato a sostituire José Mourinho dopo l'esonero, debutta sulla panchina giallorossa con una vittoria. Il successo dei capitolini è firmato dai gol di Lukaku e Pellegrini, a segno nel primo tempo. Il Verona nella ripresa spreca un rigore con Djuric e poi accorcia le distanze son Folorunsho. Il successo consente alla Roma di salire a 32 punti e di rimanere nel treno che punta al quarto posto in classifica. Il Verona rimane a quota 17, in piena zona retrocessione. De Rossi si presenta con una novità: la difesa a 4, con Karsdorp e Spinazzola sulle fasce e la coppia Huijsen-Llorente nel cuore della retroguardia. La Roma è aggressiva sin dalle prime battute e dopo una fase di rodaggio sfonda con i suoi uomini più rappresentativi. Al 19' Pellegrini innesca El Shaarawy che offre il pallone a Lukaku: il belga non sbaglia, 1-0.

Il terzetto è protagonista anche del raddoppio che arriva al 25'. Stavolta Lukaku ispira e crossa, El Shaarawy rifinisce e Pellegrini buca Montipò per il 2-0. Il monologo dei padroni di casa potrebbe essere coronato dal tris alla mezz'ora, ma Huijsen spreca l'occasione e calcia sul fondo. La squadra di De Rossi entra in 'modalità gestione'. La Roma controlla il ritmo, senza concedere nulla al Verona che prova ad entrare in partita in avvio di ripresa. I veneti trovano anche il gol al 56' con Folorunsho, ma la rete è annullata per un fallo su Karsdorp. La chance migliore per gli ospiti arriva al 64': fallo di mano di Llorente e dopo l'intervento del Var viene assegnato il penalty. Dal dischetto, Djuric calcia oltre la traversa. La Roma non si scuote, il Verona ci crede e al 76' accorcia le distanze grazie ad un intervento rivedibile di Rui Patricio. Folorunsho prende palla, avanza e spara da lontano: la traiettoria inganna il portiere giallorosso, 2-1 e gara riaperta. I padroni di casa cercano di ritrovare compattezza per resistere nell'ultimo quarto d'ora. Il Verona nel finale ha a disposizione la palla per il pareggio. Al 90' Cruz libera Serdar, tiro a botta sicura ma Rui Patricio respinge e salva tutto: la Roma vince, De Rossi parte con 3 punti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Gennaio 2024