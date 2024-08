Roma, uomo trovato morto nudo in casa con la testa appoggiata nel frigo

(Adnkronos) – Il cadavere di un 65enne tedesco è stato rinvenuto ieri mattina dalla polizia in un'abitazione in via di Santa Colomba, zona Fidene, a Roma. L'uomo, residente nell'appartamento, è stato trovato nudo e con la testa appoggiata all'interno del frigorifero. Ad allertare la polizia, intervenuta sul posto con le volanti, è stato un amico che non riusciva a mettersi in contatto con la vittima. L'ipotesi è che l'uomo sia deceduto per un malore. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Agosto 2024