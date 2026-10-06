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Roma, uomo investito dal treno alla stazione Trastevere: ipotesi suicidio

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(Adnkronos) – Un uomo è stato investito alla stazione Trastevere di Roma, poco prima delle 19 di oggi, martedì 6 ottobre. Secondo quanto apprende Adnkronos l'uomo, sulla cinquantina, si sarebbe gettato sui binari, mentre arrivava un treno Leonardo Express, partito dalla stazione Termini e diretto all'aeroporto di Fiumicino. Il convoglio non ha potuto evitare l'impatto.  Potrebbe essersi trattato di un gesto volontario, secondo alcuni testimoni. Sul posto sono intervenuti il personale di Fs, i sanitari dell'Ares 118, polizia e vigili del fuoco. Il traffico ferroviario verso Fiumicino è al momento interrotto. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Ottobre 2026

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