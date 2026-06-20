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Roma, uomo accoltellato al Quarticciolo: è grave

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(Adnkronos) – Un uomo è stato accoltellato intorno alle 19.30, in via Ostuni, nella zona del Quarticciolo, a Roma. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso, in gravi condizioni al Policlinico Umberto I. All'aggressione avrebbero partecipato più persone. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina e della Stazione Tor Tre Teste. Sul posto i carabinieri della Settima Sezione del Nucleo Investigativo di Roma per i rilievi scientifici. Le indagini sono tuttora in corso per risalire ai responsabili e chiarire la dinamica dei fatti. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Giugno 2026

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