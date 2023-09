Roma, un altro cadavere in un carrello: solo 2 mesi fa l’omicidio di Primavalle

(Adnkronos) – Ucciso a colpi d'arma da fuoco e trovato morto in un carrello della spesa: quanto avvenuto oggi a Tor Cervara ricorda il tragico ritrovamento di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa e messa anche lei in un carrello, due mesi fa a Primavalle, sempre nella Capitale. E' il pomeriggio del 28 giugno quando, in via Stefano Borgia, il corpo senza vita di una ragazza viene scoperto all'interno di un carrello della spesa accanto ai cassonetti. La macabra scoperta viene fatta dopo la chiamata alle forze dell'ordine di un passante che aveva raccontato di aver visto un ragazzo trascinare un carrello dal quale gocciolava sangue. Dalle indagini emerge che la ragazza è stata colpita da diverse coltellate e per l'omicidio viene arrestato un 17enne cingalese che conosceva la vittima. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Settembre 2023