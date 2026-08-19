Roma, ufficiale l’acquisto di Rodrigo Mora dal Porto

(Adnkronos) – Ora è ufficiale: Rodrigo Mora è un giocatore della Roma. A dare l'annuncio è lo stesso club giallorosso con una nota sul proprio sito web. "L'As Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Rodrigo Mora dal Porto. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il fantasista, classe 2007, con la prima squadra dei "Dragões" ha collezionato 80 presenze e 16 gol. Per la nuova avventura in giallorosso, Mora ha scelto la maglia numero 86. Benvenuto a Roma, Rodrigo!". Mora costerà 25 milioni di euro a titolo fisso, clausola su futura rivendita e clausola di acquisto specifica per rilevare il 100% del giocatore con altri 25 milioni di euro.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Agosto 2026