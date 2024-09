Roma-Udinese, Curva Sud vuota per protesta con la società

(Adnkronos) – Tifosi della Roma fuori dalla Curva Sud al fischio di inizio di Roma-Udinese. La contestazione per l'esonero di Daniele De Rossi prevede l'ingresso sugli spalti al 30esimo del primo tempo. La protesta allo stadio Olimpico in occasione della sfida con l'Udinese, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. Le due squadre si sono riscaldate tra i fischi per i giocatori. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Settembre 2024