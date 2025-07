Roma, trovate ossa umane in terreno a La Monachina

(Adnkronos) – Ossa umane sono state rinvenute in un terreno in via La Monachina a Roma. Lo scheletro è stato trovato tra le sterpaglie nel corso di alcuni lavori di bonifica. Sul posto i poliziotti del commissariato Aurelio. Il Pm ha disposto il sequestro delle ossa e le analisi della scientifica. Lo scheletro è stato portato nel reparto di medicina legale al Gemelli. L'area dove sono state rinvenute le ossa è stata sequestrata. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Luglio 2025