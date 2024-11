Roma, tre vigi urbani travolti durante rilievi incidente: uno grave

(Adnkronos) – Tre agenti della polizia locale di Roma sono stati travolti da un auto su via Tiburtina, all’altezza del ponte del Grande Raccordo Anulare, mentre rano impegnati nei rilievi di un incidente stradale. I tre, due donne e un uomo, sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali Sandro Pertini, Policlinico Umberto I e San Camillo. Il più grave, al momento, 25 anni, si trova al San Camillo. I fatti sono avvenuti poco dopo le 20,30 di ieri. I tre agenti del IV Gruppo Tiburtino, che avevano attuato le misure di sicurezza sul luogo del sinistro, sono stati investiti dall’auto, che si è fermata dopo aver urtato violentemente anche la pattuglia. Suo posto intervenute le volanti della Polizia Stradale per gli accertamenti volti a ricostruire esatta dinamica dei fatti. Il conducente dell’auto, è stato trasportato presso l’ospedale per gli accertamenti tossicologici di rito. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Novembre 2024