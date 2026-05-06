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Roma, travolta nella notte: muore 73enne a Monteverde, indagini in corso

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(Adnkronos) – Tragedia nella tarda serata del 5 maggio a Roma, nel quartiere Monteverde. Una donna italiana di 73 anni ha perso la vita dopo essere stata investita in viale dei Colli Portuensi, all’altezza del civico 106. Secondo le prime informazioni, l’anziana è stata travolta da un’Alfa Romeo 159 guidata da un uomo di 60 anni. L’impatto si è rivelato fatale: per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il conducente del veicolo è stato trasportato al Ospedale San Camillo, dove è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici e alcolemici di rito. Le indagini sono ancora in corso per chiarire responsabilità e circostanze dell’accaduto.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Maggio 2026

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