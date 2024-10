Roma-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Roma è chiamata al riscatto. I giallorossi tornano in campo per la decima giornata di Serie A e oggi, giovedì 31 ottobre, sfideranno il Torino all'Olimpico. Partita molto delicata per Juric, ancora a rischio esonero dopo la debacle di Firenze. Il tecnico croato si è mostrato tranquillo e fiducioso in conferenza stampa, ma un risultato diverso dalla vittoria potrebbe portare a una nuova inevitabile rivoluzione in panchina. Partita importante anche per il Torino, reduce dalla vittoria di misura contro il Como della scorsa giornata e che sta vivendo un periodo non molto felice, che ha fatto scivolare Vanoli di qualche posizione in classifica. La partita tra Roma e Torino è in programma allo stadio Olimpico oggi, giovedì 31 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Pisilli, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Linetty, Ricci, Masina; Sanabria, Adams. All. Vanoli Roma-Torino sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, visibile dunque sia sulla piattaforma in streaming che tramite smart tv —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Ottobre 2024