Roma, terminato il rapporto con Ranieri: “Piena fiducia in Gasperini”

(Adnkronos) – "L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi". Così la Roma ha ufficializzato, con una nota, la fine del rapporto con l'ex tecnico Claudio Ranieri, in questi mesi senior advisor del club giallorosso. "Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia". La fine del rapporto tra la Roma e Ranieri arriva dopo settimane di tensione in casa giallorossa. Nella giornata di ieri, l'ormai ex dirigente del club capitolino era tornato a parlare dopo il battibecco a distanza con l'allenatore Gian Piero Gasperini prima della partita interna con il Pisa: "Ci aspettiamo il meglio. I ragazzi stanno dando tutto, quindi forza Roma sempre comunque vada. E tutti uniti per un unico scopo". Sembrava un messaggio di 'pace' verso tutto l'ambiente, ma la il club ha deciso di anticipare così una decisione diventata inevitabile.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Aprile 2026