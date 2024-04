Roma, studentesse si picchiano a scuola: la lite al liceo Seneca

(Adnkronos) – Tre studentesse del Liceo Seneca, tutte 17enni, si sono picchiate ieri mattina nella sede dell'istituto di via Stampini. Le tre si sono minacciate e spintonate al culmine di una lite per motivi banali e si sono calmate solo all'arrivo dei carabinieri sul posto. Per due di loro, ferite lievemente, si è reso necessario l'intervento sul posto dei sanitari del 118. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Aprile 2024