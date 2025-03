(Adnkronos) –

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Comune di Roma contro la sospensiva del Tar al bando per le concessioni balneari del litorale romano. A questo punto, in attesa che a ottobre sulla questione di merito si pronunci il Tar, il bando resta valido per la stagione alle porte. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Marzo 2025