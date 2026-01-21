Roma-Stoccarda, allerta massima: arrivano 5mila tifosi tedeschi

(Adnkronos) –

Allerta massima a Roma per il match di Europa League in programma domani contro lo Stoccarda. I biglietti del settore ospiti venduti ai tifosi tedeschi sono 3.500, sold out in pochi minuti. Ma si stima che siano almeno 5mila i supporter dello Stoccarda pronti a irrompere nella Capitale. L'allerta è massima, anche tenuto conto del clima già teso dopo le ultime disposizioni in materia di trasferte, vietate proprio ai giallorossi all'indomani degli scontri con gli ultras fiorentini, anche loro destinatari del provvedimento. Come tutte le tifoserie estere, i supporter tedeschi arriveranno in città già oggi e andranno in giro per le vie del centro, possibili bersagli dei tifosi di casa. Impossibile poi escludere l'eventualità che qualcuno indosserà anche in queste ore la maglia biancorossa dello Stoccarda, diventando facile preda di 'rivali' calcistici in vena di scontri. Sono scattate già oggi, alla vigilia del match, le misure di sicurezza che la Questura di Roma ha messo in campo per la gestione dell’evento. In particolare, sono previsti serrati controlli, con un massiccio impiego di forze dell'ordine, nelle barriere autostradali, così come nelle aree del centro cittadino e in tutte le ulteriori zone della città abitualmente frequentate dalle tifoserie locali e ospiti in occasioni di gare internazionali. Particolare attenzione sarà rivolta alle zone del centro storico che abitualmente vengono utilizzate dalle tifoserie ospiti per il concentramento già a partire dalle ore antecedenti alla gara, anche con attenzione rivolta ai principali hub logistici per tracciare i gruppi in arrivo dalla Germania. Massima attenzione alle aree caratterizzate dalla maggiore concentrazione di siti e poli architettonici e monumentali. E' ancora vivo nella memoria dei romani, e non solo, il ricordo della devastazione messa in atto, esattamente 11 anni fa, ai danni della Barcaccia di piazza di Spagna da parte dei tifosi olandesi del Feyenoord. Più recenti le guerriglie tra tifosi tedeschi a Napoli, quando nella gara di Champions League della squadra partenopea contro l’Eintracht Francoforte, gli ultras tedeschi assediarono la città trasformando le strade nel campo di una guerriglia. E poi gli scontri con i tifosi di Roma e Lazio, gli ultimi appena un anno fa tra giallorossi e tedeschi quando i primi – quattro quelli bloccati – tentarono di assaltare le navette con a bordo i supporter del Francoforte. (di Silvia Mancinelli)

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Gennaio 2026