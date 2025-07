Roma, Stella resta in casa con la mamma a Monteverde: tribunale sospende allontanamento bimba

(Adnkronos) – Sospeso dai giudici l’allontanamento forzoso della piccola ‘Stella’, la bimba di 5 anni finita al centro di una disputa giudiziaria tra i genitori e per la quale il tribunale civile ha stabilito con due provvedimenti, di febbraio e giugno scorsi, il collocamento in casa famiglia. La piccola per ora resterà dunque a casa con la madre. I giudici in particolare hanno sospeso il provvedimento che aveva autorizzato l’uso della forza pubblica per portare via la bimba e hanno disposto una nuova consulenza tecnica per valutare eventuali danni che la bimba potrebbe subire con l’allontanamento dall’appartamento materno e il collocamento in una casa famiglia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Luglio 2025