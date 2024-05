Roma, sparatoria tra due auto al Prenestino: donna ferita da proiettile vagante

(Adnkronos) – Una donna è stata ferita in una sparatoria avvenuta oggi in pieno giorno a Roma, all'incrocio tra via Prenestina e via della Riserva Nuova. I colpi sono partiti da due auto che si sono affiancate ed hanno iniziato a fare fuoco. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la donna si trovava al volante di una Smart ed è stata colpita da uno o più proiettili vaganti. Sul posto cinque pattuglie del VI gruppo Torri della Polizia Locale e gli agenti della Polizia impegnati nella caccia ai responsabili, che si sono dileguati dopo l'accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Maggio 2024