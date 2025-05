Roma, sparatoria in una falegnameria a Ottavia: due morti

(Adnkronos) – Spari in una falegnameria in via della Stazione di Ottavia a Roma dove un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco e un altro, gravemente ferito, è morto poco dopo. A trovarli è stato il proprietario della falegnameria che ha avvisato la polizia. Quando l'uomo è entrato nel locale ha trovato un uomo disteso a terra con ferite di arma da fuoco alla testa e alla schiena e un altro uomo ferito. Sul posto la squadra mobile, la polizia scientifica e il 118 che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



