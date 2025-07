Roma, sparatoria fuori da locale all’Eur: ferito addetto sicurezza

(Adnkronos) – Un uomo ha ferito con un colpo di pistola un addetto alla sicurezza del locale 'Fiesta', in zona Eur. E' successo intorno alle 3.30 nella notte tra mercoledì e giovedì. L'uomo è poi fuggito in auto. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Esposizione e della Squadra mobile che hanno subito avviato le indagini per risalire all'autore della sparatoria, anche visionando le telecamere di videosorveglianza. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Luglio 2025