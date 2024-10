Roma, sottrae alimenti destinati a mensa detenuti: arrestato agente penitenziaria

(Adnkronos) – Un agente della polizia penitenziaria è stato arrestato con l'accusa di peculato per essersi appropriato di derrate destinate, come vitto e sopravvitto, ai detenuti del carcere di Regina Coeli. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai pm del gruppo pubblica amministrazione della Procura di Roma che hanno chiesto e ottenuto la convalida dell'arresto eseguito dai carabinieri della compagnia di Trastevere, come addetto alla vigilanza delle fasi di carico e scarico, e quindi avendo la disponibilità quotidiana della merce custodita nel magazzino, si è appropriato di beni alimentari provenienti dalla ditta aggiudicatrice facendoli scaricare nella propria auto da un trasportatore. Derrate, tra numerose confezioni di tonno, formaggio, mortadella, bevande e olio, per un valore di mille euro che sarebbero state poi rivendute a titolari di bar e negozi. Il giudice, dopo l'udienza di questa mattina, oltre a convalidare l'arresto ha disposto per l'agente della polizia penitenziaria l'obbligo di dimora e la sospensione dal servizio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Ottobre 2024