Roma, si tuffa nella fontana di Trevi e poi si vanta sui social. Multa da 450 euro per una turista

(Adnkronos) – Fa la fila per accedere alla fontana di Trevi, paga il biglietto di due euro riservato ai turisti e, quando arriva il suo turno, invece di gettare una monetina decide di buttarsi in acqua. Protagonista una turista paraguaiana di 29 anni, che il 26 maggio intorno alle 13.30 si è tuffata nella storica fontana. Poche bracciate prima di essere presa in consegna dagli steward che si occupano di gestire il flusso turistico. Nelle immagini, diventate virali, si vede il compagno della donna mentre filma l''impresa' della ragazza e in seguito si scusa con gli addetti alla sicurezza, cercando di minimizzare l'accaduto. Senza successo, però, perché sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del I Gruppo Centro, che hanno identificato la donna e, dopo aver visionato i video, l'hanno sanzionata con 450 euro di multa. Non è certo il primo episodio di questo genere che si verifica nelle fontane storiche della Capitale, che con l'aumento delle temperature vengono prese di mira dai turisti per una "rinfrescata". La sanzione per aver violato il decoro urbano di un monumento storico non sembra però avere avuto effetto sulla turista, che sul suo profilo di TikTok ha diffuso più di un video in cui si vanta del gesto. "Chi ha paura di morire non nasca", scrive sui social pubblicando alcuni secondi del suo tuffo nella fontana.

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Pubblicato il 29 Maggio 2026