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Roma, si cosparge di benzina e si dà fuoco al distributore: gravissimo un 33enne

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(Adnkronos) – Ha tentato il suicidio cospargendosi di benzina e dandosi fuoco con un accendino. Provvidenziale l'intervento di una donna, impiegata in un'attività vicina, corsa con un estintore appena notate le fiamme. E' successo oggi, martedì 25 agosto, poco dopo le 13, al distributore 'Ip' al 408 di via Prenestina, a poca distanza dalle pompe di erogazione.  L'uomo, un 33enne italiano, è stato trasportato in codice rosso dai sanitari del 118 all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove si trova ricoverato in pericolo di vita. L'area è stata subito messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia Casilina che indagano sull'accaduto. Le motivazioni del gesto restano al momento da accertare. I militari stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Agosto 2026

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