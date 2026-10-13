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Roma, si barrica in casa e minaccia carabinieri con arco e frecce: denunciato

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(Adnkronos) – Si è barricato in casa, intorno alle 12, e ha minacciato con arco e frecce i carabinieri del Nucleo Radiomobile intervenuti dopo una richiesta arrivata al Nue 112. E’ accaduto in piazza dei Consoli a Roma. Dopo alcuni minuti di dialogo, i militari sono riusciti a convincere l’uomo, un 26nne, ad aprire la porta e a consegnarsi disarmato. La successiva perquisizione dell’abitazione ha permesso di trovare e sequestrare un arco sportivo con 20 frecce, un pugnale e un coltello a scatto. Non si sono registrati feriti e il giovane, denunciato dai carabinieri, è stato trasportato in codice rosso psichiatrico all’ospedale San Giovanni. 

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Pubblicato il 13 Ottobre 2026

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