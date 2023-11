Roma, scritte contro Israele su muri ministero Cultura

(Adnkronos) – Alcune scritte contro Israele sono comparse sui muri esterni del ministero della Cultura a Roma, in via del Collegio Romano, nei giorni scorsi. Tra queste una in inglese 'Fuck Isreal' e una in arabo 'maledetta la madre di Israele', entrambe realizzate probabilmente con una bomboletta spray nera. Alcune di queste scritte sono state già rimosse. A ottobre scorso il Parlamento ha dato il via libera al disegno di legge che istituisce a Roma il Museo della Shoah, fortemente sostenuto dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Novembre 2023