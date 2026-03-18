Attualità
Roma, scontro tra autocarro e moto in via Ardeatina: muore un 43enne
(Adnkronos) –
Incidente tra un autocarro Opel e una moto Yamaha oggi in via Ardeatina a Roma, all’altezza dell'incrocio con via delle Cornacchiole. Il motociclista italiano di 43 anni è morto. Alla guida dell'autocarro un uomo italiano di 63 anni, accompagnato all’ospedale Sant'Eugenio per gli accertamenti di rito. Indagini in corso da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto le pattuglie del VIII Gruppo Tintoretto.
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Pubblicato il 18 Marzo 2026