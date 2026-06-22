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Roma, scontro tra auto e moto: muore sul colpo un 42enne

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(Adnkronos) –
Un uomo di 42 anni è morto in un grave incidente stradale avvenuto in via di Tor Pagnotta, a Roma. E' intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur.  Lo scontro è avvenuto poco dopo le 7, tra un'auto, Jeep Compass, e una moto, Triumph Tiger 800, il cui conducente, il 42enne, è morto sul posto.  L'uomo alla guida dell'auto di 42 anni, è stato accompagnato al Campus Biomedico dove verrà sottoposto agli accertamenti di rito. Indagini sono in corso da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Giugno 2026

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