Roma, scontro tra auto e moto: morto motociclista, conducente fugge lasciandolo a terra

(Adnkronos) – Scontro mortale tra un'auto e una moto nella notte in viale Kant, a Roma. Il conducente dell’autovettura subito dopo l'impatto è fuggito lasciando a terra il motociclista, un 35enne che è morto sul colpo. Sono in corso le indagini della Polizia locale di Roma Capitale. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte all’intersezione tra viale Kant e via Adriano Fiori. Il conducente della macchina è invece fuggito abbandonando il mezzo sul luogo dell’incidente. Immediate le indagini avviate dagli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia locale, intervenuti sul posto, che hanno proceduto ad acquisire tutti gli elementi utili e stanno lavorando ininterrottamente da questa notte per il rintracciare il conducente dell'auto e per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Sequestrati entrambi i mezzi coinvolti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Giugno 2025