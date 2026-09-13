Attualità

Roma, scontro frontale tra due auto a Morlupo: morta 53enne

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Una donna di 53 anni è morta in un incidente frontale intorno alle 21.30 di ieri, a Morlupo. Alla guida di una Nissan Micra si è scontrata con una Citroen C3 in via Campagnanese, al km 2. Ferito in gravi condizioni anche l'uomo al volante dell'altra auto, trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea dove sarà anche sottoposto agli accertamenti di rito. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Riano e Castelnuovo di Porto. In corso gli accertamenti per risalire alla dinamica dei fatti. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Sant’Anna di Vinadio, donna dispersa ritrovata viva dopo cinque giorni in montagna

10 minuti fa

Manovra, Giorgetti: “A studio taglio tasse giovani, penso a flat tax 5% su aumenti stipendio”

48 minuti fa

Incidente stradale per Daniel Maldini a Milano, sei feriti in scontro tra auto

49 minuti fa

Houthi, Tajani: “Situazione complicata, i nostri militari in sicurezza”

58 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio