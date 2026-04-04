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Roma, scontro fra due auto in via Tuscolana: 2 morti e due bimbi estratti da lamiere

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(Adnkronos) – Due persone sono morte in un incidente avvenuto alle 23 di ieri in via Tuscolana 2122, all'incrocio con via Antonino Anile, mentre due bambini sono stati estratti dalle lamiere. Sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Frascati e gli agenti della Polizia Locale insieme ai sanitari del 118. A perdere la vita il conducente di una macchina e un passeggero di un'altra. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Aprile 2026

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