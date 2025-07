(Adnkronos) – I vigili del fuoco di Roma sono intervenuti alle 6.40 in via Casilina, all'angolo con via del Grano per un incidente stradale che ha visto coinvolte 4 auto. Nello scontro si registrano feriti, trasportati in ospedale dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Luglio 2025