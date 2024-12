Roma, scontro con bus Atac: muore automobilista

(Adnkronos) –

Incidente mortale nella notte a Roma tra un'automobile e un autobus. Una Peugeot 207 e un mezzo Atac della linea 170, che rientrava nella rimessa di Tor Sapienza con solo il conducente a bordo, sono stati coinvolti in un tamponamento mentre entrambi procedevano in direzione fuori Roma, in via Prenestina, all’altezza di via Olevano Romano, zona Villa Gordiani.

L'automobilista, un uomo di nazionalità marocchina di 44 anni, è morto sul colpo, mentre il conducente dell’autobus è stato trasportato presso l’Ospedale Vannini per le cure mediche necessarie e per essere sottoposto agli esami di rito. Entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro dagli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale, che hanno in carico le indagini per ricostruire esatta dinamica di quanto accaduto. "Le forze dell'ordine, alle quali Atac sta offrendo la massima collaborazione,- spiega l'Azienda per la mobilità del comune di Roma in una nota – stanno procedendo a definire le circostanze dell'accaduto. Atac esprime il proprio cordoglio per il tragico evento". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Dicembre 2024