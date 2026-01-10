Attualità

Roma-Sassuolo, rigore dato e poi revocato ai giallorossi. Cos’è successo

(Adnkronos) – Episodio da moviola e che si prepara a far discutere nel post-partita di Roma-Sassuolo, sfida di Serie A di oggi, sabato 10 gennaio. Al 59', sul punteggio di 0-0, Hermoso colpisce di testa e butta in area un pallone su cui si fionda Soulé. L'attaccante giallorosso cerca il pallonetto su Muric, ma viene travolto dal portiere della squadra di Grosso. All'inizio, l'arbitro Marcenaro assegna il calcio di rigore agli uomini di Gasperini e ammonisce l'estremo difensore, ma il Var ricontrolla e la decisione cambia. Motivo? Un fuorigioco di partenza di Soulé, porta il direttore di gara a revocare il penalty. Resta però il giallo al portiere, confermato per imprudenza.   
Pubblicato il 10 Gennaio 2026

