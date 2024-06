Roma, rubati gioielli per 500mila euro da Bulgari a via Condotti

(Adnkronos) – La banda del buco ha colpito nella notte tra sabato e domenica 8 e 9 giugno nella gioielleria Bulgari di via Condotti a Roma. I ladri sono riusciti a entrare nel negozio tramite un foro dai sotterranei. Da una primissima stima sono stati portati via gioielli per 500mila euro. L'allarme è scattato intorno a mezzanotte. Sul posto sono stati eseguiti i rilievi dalla polizia Scientifica. Indaga la Squadra mobile di Roma.



Pubblicato il 9 Giugno 2024