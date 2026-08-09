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Roma, rissa con spray urticante e bottiglie di vetro a Trastevere tra 15 ragazzi: tre in manette

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(Adnkronos) – Una rissa tra quindici ragazzi nordafricani è stata segnalata intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica in vicolo del Bologna, a Trastevere. Diverse le chiamate al 112 da parte dei residenti, svegliati dalle urla e dal lancio di pietre. Il gruppo, che si è affrontato a colpi di spray urticante e bottiglie di vetro utilizzate come lame, si è dileguato all'arrivo dei carabinieri, riusciti a bloccare tre tunisini fra i 19 e i 23 anni, tutti arrestati per rissa. Di questi, uno ferito al volto, è stato portato al pronto soccorso del Santo Spirito in codice giallo.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Agosto 2026

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