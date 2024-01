Roma, rissa al Pigneto: due feriti, grave 15enne accoltellato

(Adnkronos) – Un 15enne è rimasto ferito in modo grave, ma non versa in pericolo di vita, dopo essere stato accoltellato in una rissa avvenuta vicino alla fermata della metro al Pigneto a Roma. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia. Il ragazzo, tunisino, è stato portato in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù. Gli agenti hanno poi rintracciato un altro ragazzo, italiano di origine sudamericana, che sarebbe il presunto aggressore, anche lui ferito e trasportato in codice giallo in ospedale. Da una prima ricostruzione erano una decina i partecipanti alla rissa e sono ora in corso gli accertamenti per rintracciarli. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Gennaio 2024