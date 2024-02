Roma, rapina choc: rompe finestrino auto con pistola e le ruba gioielli per 50mila euro

(Adnkronos) – Rapina choc, questa sera, in zona Flaminio. Una 62enne, ferma al volante della propria auto in via Armando Spadini, è stata avvicinata da un uomo con il volto coperto dal casco integrale e i guanti indossati che, dopo averle rotto il finestrino lato guida con il calcio della pistola, si è fatto consegnare sotto minaccia due bracciali e un orologio Bulgari del valore di 50mila euro. E' successo intorno alle 19.30. Sul posto i poliziotti di Villa Glori, chiamati da alcuni testimoni. Il bandito si è allontanato a piedi facendo perdere le proprie tracce. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Febbraio 2024