Roma, Ranieri: “Non rimarrò un altro anno, voglio un grande allenatore”

Claudio Ranieri si prepara a una partita molto delicata per la sua Roma. Nella 17esima giornata di Serie A i giallorossi affronteranno infatti il Parma e tre punti sarebbero fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione, ora distante soli due punti. "Affrontiamo il Parma con la determinazione che ci ha contraddistinto da quando sono arrivato io, tranne per un tempo. Non voglio rivedere quel secondo tempo di Como, che mi ha scioccato onestamente, sono sincero, non riesco a nascondere la delusione", ha detto il tecnico testaccino in conferenza stampa, "il Parma è una delle squadre che perde meno palloni nella proprietà metà campo: giocano in verticale e a volte passano al 4-2-4. Dovremo essere preparati sulle prime e sulle seconde palle". Ranieri ha anche parlato della possibilità di rimanere un altro anno sulla panchina della Roma: "A questo non ci abbiamo pensato né io né la proprietà. Io voglio far arrivare un grande allenatore e darò sempre tutto me stesso qualunque cosa mi venga chiesta. Sono un tifoso e cercherò di fare il massimo".

Sull'arrivo di Federico Balzaretti in dirigenza, in qualità di 'Loan Manager', con il compito di monitorare i giocatori in prestito : "Con Balzaretti ci parlavo spesso, lo conosco da tanto. Sono molto contento perché è una persona seria e preparata. Quando prendiamo qualcuno è perché ne abbiamo parlato con Ghisolfi".

Sul mercato: "Porteremo a Roma giocatori da Roma. Non sarà facile nel mercato invernale: cercheremo giocatori che possano darci una mano e che possano essere anche il futuro della squadra. Vogliamo fare il meglio per la Roma. Se c'è qualcosa per migliorare, lo faremo. Io non voglio prendere in giro nessuno, tantomeno me stesso". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Dicembre 2024