Attualità

Roma, ragazzo a scuola con la pistola: arma puntata contro un compagno di classe

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Intervento dei carabinieri, ieri mattina, in una scuola superiore in zona Primavalle, a Roma, dove era stata segnalata la presenza di uno studente con la pistola. I militari hanno identificato un ragazzo, minorenne, con una pistola a salve priva di tappo rosso.  Da una prima ricostruzione dei carabinieri, in precedenza, il ragazzo aveva minacciato un compagno di classe puntandogli contro la pistola e un altro studente avrebbe filmato il ragazzino proprio mentre impugnava l'arma. La pistola a salve è stata sequestrata e il minore è stato portato in caserma: sono stati chiamati i suoi genitori, ai quali poi è stato riaffidato, mentre dei fatti è stata informata l'autorità giudiziaria minorile.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Milano-Cortina, arredamenti sostenibili per le foresterie della Valtellina

15 minuti fa

Rider sfruttati, Glovo replica: “Procura non ha ordinato di assumerne 40.000”

20 minuti fa

Bce, Lagarde smentisce le voci sulle dimissioni: “Resterò fino a fine mandato”

38 minuti fa

Crans-Montana, feriti italiani a inquirenti: “Uscite sbarrate e Jessica Moretti è scappata”

48 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio