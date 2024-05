Roma, ragazza morta per overdose: fermato un uomo per omicidio

(Adnkronos) – Un uomo di 40 anni, somalo, è stato fermato dalla polizia per omicidio in relazione alla morte, probabilmente per overdose, di una ragazza ieri a Roma. La giovane era stata trovata senza vita in via del Vignola. Sul corpo è stata disposta l'autopsia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Maggio 2024